Hoe boswachter Alfred uit Kameroen door Rob de liefde vond: nu helpen ze het land samen

,,Herken je me soms niet meer?” Nadat hij een groep Heumense politici in Villa Klein Heumen en op de paden door Heumensoord heeft bijgespijkerd over het wel en wee van de bossen in het Rijk van Nijmegen, schiet de Nijmeegse boswachter Alfred Ngwan oud-raadslid Rob Schuurman buiten toch maar even aan. Die kijkt nog een keer, graaft in zijn geheugen, en voelt het kwartje dan luid en duidelijk vallen.