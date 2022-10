Hoe duizenden mensen amper gas gebruiken, maar door gestegen gaskosten tóch ‘de hoofdprijs’ betalen

Stadsver­war­ming Nijmegen mogelijk honderden euro’s duurder: ‘Dit is de wereld op de kop’

NIJMEGEN - Nijmeegse huiseigenaren die een woning op stadsverwarming hebben, moeten mogelijk volgend jaar extra diep in de buidel tasten en honderden euro’s extra betalen. De prijs van stadsverwarming is gekoppeld aan die van de stijgende gasprijzen. Schandalig, klinkt het in de Nijmeegse politiek.

28 oktober