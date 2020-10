Hoe een thuisfeestje van zoonlief 50 mensen in quarantaine bracht: ‘Je denkt te vaak, dat kan toch wel?’

Open brief Initiator Nijmeegs vuurwerk­ver­bod: ‘Laten we stoppen met knallen en nieuwe tradities creëren’

24 oktober NIJMEGEN - Vuurwerk zorgt voor té veel overlast in Nijmegen. Daarom moet het over zijn met het geknal. Dat vindt gemeenteraadslid Michelle van Doorn (Partij voor de Dieren). Zij is initiator van het afsteekverbod in de stad en ergert zich aan de discussie die opnieuw is opgelaaid.