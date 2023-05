Blinde Ahmed (31) leefde jaren in oorlogsge­bied en dreigt nu zijn veilige haven kwijt te raken: ‘Er zijn hier zoveel kansen’

Ahmed Alsemeirie (31) kwam met één doel naar Nijmegen: social work studeren, om zo gehandicapten in oorlogsgebied te helpen. Als blinde bewoner van de Gazastrook weet hij hoe moeilijk het daar is. Maar nu is zijn geld op en dreigt hij zijn kamer kwijt te raken.