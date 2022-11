Hoe ernstig is de leegloop van Kekerdom? Veel te beleven valt hier niet

Gedesillusioneerd wandel ik door de Millingerwaard, waar de theetuin ook al dicht is en de veerpont in de wintermaanden sowieso niet op en neer gaat. Terug in het dijkdorp bekijk ik een of andere expositie door het raam van het dorpshuis, dat uiteraard gesloten is. Nee, echt veel te beleven valt hier niet, of je moet van grassprietjes houden. Maar hoe erg is dat voor Kekerdommers zelf?