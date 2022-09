Hoe klapdeuren verschil maken voor schoolcarrière van Milan en Casper: ‘Kleine verandering kan al diep ingrijpen’

Het vorige schooljaar verliep nogal roerig voor De Monnikskap in Nijmegen, een afdeling voor tachtig havo- en vwo-leerlingen met een chronische ziekte of beperking. Die unieke voorziening moet verhuizen naar een groter, drukker schoolgebouw. Iedereen wil maar inclusief zijn tegenwoordig, maar kan dat ook zomaar?

De eerste les begint bijna. In een zithoek van De Monnikskap in Nijmegen nemen leerlingen nog vlug de drie belangrijkste zaken des levens door: TikTok, YouTube, games. Wie zag wat gisteravond? Wie speelde wat - en op welk level? - en welke filmpjes moeten ze in de pauze zeker even kijken?



Oh nee shit, dat gaat niet, klinkt het dan. Deze dag op De Monnikskap, een havo-vwo-afdeling voor jongeren met een beperking en onderdeel van het Dominicus College, een reguliere middelbare school, begint met een extra handicap voor iedereen op deze inclusieve school: de wifi is stuk.

‘Zijn ‘ride’ is er nog niet’

Mobieltjes gaan terug in de zak. ,,Hebben jullie Milan al gezien”, vraagt docente Marlie Kaufholz. Nee. Maar iedereen weet wel te vertellen dat Milan ‘helemaal uit Eindhoven’ moet komen. Ons kent ons op De Monnikskap.



Het groepje in de zithoek kijkt naar buiten en stelt laconiek vast dat als er nu nog zo veel taxi’s voor de deur staan, het een irritante ochtendspits was. ,,Milans ‘ride’ is er nog niet”, zegt een blonde jongen. Ken jij het hele wagenpark hier ofzo, plaagt de rest. ,,Ja man, natuurlijk”, antwoordt hij grijnzend.

Quote Het gaat niet om die twee klapdeuren. Het gaat om medewer­kers die weten hoe ze met deze kinderen moeten omgaan Peer van der Helm, hoogleraar zorg en onderwijs

Geliefkoosde twee-onder-een-kap

Klapdeuren en een aula. Meer zit er niet tussen het Dominicus College (780 leerlingen voor havo, vwo en gymnasium) en De Monnikskap (80 havo- en vwo-leerlingen met een beperking of chronische ziekte).



Die laatste is geen speciale school, maar de geliefkoosde afdeling van het Dominicus College. De leerlingen gaan samen op kamp, bowlen en naar het Lentebal. En Grieks en Latijn volgen ze ook samen.

Een schoolvoorbeeld van inclusief onderwijs, zeggen docenten, politici en onderwijsdeskundigen over deze twee-onder-een-kapconstructie in Nijmegen, die uniek is in Nederland. Toen bekend werd dat De Monnikskap moet verhuizen, rezen grote zorgen over de toekomst.



Die zorgen leidden tot een brandbrief van leerlingen en ouders aan Den Haag, emotionele bijeenkomsten tussen ouders en schoolbestuur, een aangenomen motie in de Tweede Kamer en een werkbezoek in mei van minister van Onderwijs Dennis Wiersma. Hij twitterde na afloop meteen: ‘Er komen snel afspraken om te zorgen dat dit behouden blijft.’

Volledig scherm Milan Paraskevov krijgt van zijn moeder Zalina in de pauze extra zuurstof toegediend. © Paul Rapp