Hoe spreek je dat uit: ‘ласкаво просимо’? Honderden Nederlanders melden zich aan voor lessen Oekraïens van Valeria

Dat Nederlanders behoefte hebben aan een introductie in de Oekraïense taal en cultuur, had directeur Sylvia van der Weerden van Radboud in’to Languages in Nijmegen wel verwacht. Maar 1.500? De aanmeldingen voor de gratis webinar Oekraïens stromen binnen, zegt ze.



,,Het barst uit z’n voegen. Ik verwacht dat er de komende uren nog wel wat aanmeldingen bij komen, en het zijn er nu al 1.500.



Nu valt er altijd een percentage deelnemers af, het is ook gratis, maar toch: de behoefte is groot. Bij Nederlanders die vluchtelingen helpen, bij bibliotheken, gemeentes, primair onderwijs... Nederlanders staan in de hulpstand en taal is de grote verbinder.’’