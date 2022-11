Hoge Raad bekrachtigt veroordeling Björn D. voor Malvertmoorden: 17 jaar en 6 maanden cel

Met video Na acht (!) jaar doet de glazen lift bij stadsbrug in Nijmegen het weer: ‘Hopen dat ze ’m niet weer slopen’

NIJMEGEN - Ruim acht jaar stond de lift bij stadsbrug De Oversteek in Nijmegen stil. Geveld door vandalisme. Na een fikse opknapbeurt is het toestel nu weer open. Fietsers en wandelaars zijn blij. Maar hoe zit het met rolstoelgebruikers? En is de lift dit keer wel ‘hufterproof’?

1 november