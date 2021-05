Hogere kans op bijwerkingen AstraZeneca: zorginstelling plant uit voorzorg vrije dagen in

Buurmannen ontdekken na twintig jaar mysterieu­ze ruimte onder hun tuin: schuilkel­der of waterput?

8 mei NIJMEGEN - Twee buurmannen hebben tijdens een middagje tuinieren een mysterieuze ruimte in hun tuin in Heseveld ontdekt. Hans en Sjax de Bekker wisten niet wat ze zagen toen er na wat graafwerk een zeven meter diepe ruimte onder hun tuin verscheen. De grote vraag: wat in hemelsnaam is het?