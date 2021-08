‘Hoi papa, met mij’: Zes minuten nadat een ouder in een nep-appje was gestonken, had 28-jarige het geld al opgenomen

De man benaderde zijn slachtoffers via WhatsApp en deed zich voor als een van hun kinderen. Hij deed het voorkomen als zoon of dochter tijdelijk in financiële problemen te zitten en vroeg de slachtoffers om snel geldbedragen over te maken.



Ervan uitgaande dat ze daadwerkelijk contact hadden met hun kind, maakten de slachtoffers grote geldbedragen over naar bepaalde rekeningnummers. Deze geldbedragen werden vervolgens razendsnel bij geldautomaten in Nijmegen of elders gepind. In totaal ging het om meer dan 15.000 euro.