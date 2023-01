Holocaust-getuigenis: geboren Nijmeegse vertelt hoe Joods halfzusje in 1943 uit de stad verdween

NIJMEGEN - De 92-jarige Janny Schinkel-Jacob weet nog goed hoe haar Joodse halfzusje tijdens de grote razzia in Nijmegen in 1942 bijna werd opgepakt en in 1943 naar een concentratiekamp moest. Maandag vertelt ze haar verhaal, voor het eerst in het openbaar, ter gelegenheid van Holocaust Memorial Day.

De geboren Nijmeegse Janny Schinkel-Jacob woonde tijdens de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog aan de Daalsedwarsweg. Als half-Joods meisje had zij zelf niet zoveel te vrezen, maar dat gold niet voor haar vader Joseph Jacob en halfzusje Alida, die beiden Joods waren.

Ze heeft nog scherpe herinneringen aan 17 november 1942, de dag van de grote razzia van Nijmegen. Die avond werd er aangebeld en Janny, die alleen het raampje van de deur open had gedaan, zag twee agenten in regenjassen staan. Ze vroegen of Rosetta Jacob er woonde. Maar Rosetta was alleen Alida's tweede naam. Janny kon daarom ontkennen dat er een Rosetta woonde. Maar uiteindelijk werd Alida toch getraceerd.

Stolpersteine

In het voorjaar van 1943 moest ze zich melden in Kamp Vught. Ze durfde dat niet te negeren, onderduiken zou gevolgen voor haar vader kunnen hebben. Op een ochtend in april 1943 nam Alida de trein en zou nooit meer terugkeren. Ze werd maar 17 jaar. Vader Joseph Jacob werd ook actief achtervolgd, kwam nog in een werkkamp terecht, maar zou de oorlog overleven. Recent zijn bij het huis waarin het gezin Jacob woonde, twee Stolpersteine geplaatst.

De bijzondere getuigenis, onder de titel ‘Hoe mijn halfzusje uit Nijmegen verdween’, maandagavond (20.00 uur) bij Lux in Nijmegen wordt gehouden in het kader van de internationale Holocaust Memorial Day (officieel 27 januari) en wordt mede georganiseerd door het Comité 4 en 5 mei. Tijdens deze avond gaat Holocaust-onderzoekster Ria van den Brand van de Radboud Universiteit in gesprek met Janny Schinkel-Jacob. Verder spreken ook politiek historica Jan Julia Zurnéen rector magnificus Han van Krieken.