Honderd Millingse vrouwen koken samen op Vrouwendag, maar internationaal wordt het maar niet

Liefst zag mede-organisator Mimi Seegers (70) dat Amuse Me elk jaar Millingse vrouwen uit vele hoeken van de wereld bij elkaar zou brengen. Hoe kan dat immers beter door letterlijk bij elkaar thuis aan tafel te gaan en van elkaars kookkunsten te genieten? Maar op een enkele uitzondering na, zijn het ‘witte’ Millingsen die bij elkaar komen proeven.

,,Er hebben in het verleden wel buitenlandse dames meegedaan, maar dit jaar is die ene die aanhaakte vanwege ziekte weer afgehaakt”, zegt Seegers. ,,We hebben weleens geprobeerd om via een organisaties als vluchtelingenwerk vrouwen te bewegen mee te doen, maar het komt steeds niet van de grond.”

Buitenlandse vrouwen heeft Millingen genoeg, weten de organisatoren. ,,Maar misschien is het een drempel dat je geen plek hebt om te koken, of om mensen te ontvangen. Meedoen kost 22,50 euro. Dat heeft ook niet iedereen.”

Uitverkocht

Het mag de pret niet drukken voor de 108 eters die dit jaar op 11 maart - de zaterdag na Vrouwendag - in groepjes van zes door het dorp lopen om op drie thuislocaties een dinergang te nuttigen. De kaartjes waren, zoals elk jaar, in een mum van tijd uitverkocht.

,,Ze stonden twee weken geleden al in de rij voor mijn deur en een dag later waren alle plekken weg”, aldus Seegers. ,,Ja, we zouden het evenement nog groter kunnen maken, maar het moet voor ons als organisatie wel een beetje behapbaar blijven. Er zijn achttien koks, en omwille van de ruimte en leuke gesprekken zijn clubjes van zes mensen ook wel het maximum.”

Volledig scherm Mimi Seegers. © Theo Peeters

Geen thema, maar gezelligheid

En het is natuurlijk ook leuk om met zijn allen te beginnen en (met een drankje) te eindigen, en daar moet ook een ruimte voor worden gevonden. Dit jaar is dat de ‘natte tent’ van schutterij OEV1 aan de Heerbaan. Waar de gesprekken dan over gaan, tijdens het eten en de borrel? Niet over de positie van vrouwen in de wereld, zo schetst Seegers. ,,Nee, hoor. Er is geen thema. We hebben weleens een speciale gast, zoals een wethouder, gehad. Maar daar bleef het ook bij. Het gaat om de gezelligheid. Het zijn grotendeels ook altijd dezelfde ‘vaste klanten’ die meedoen. Al zijn er altijd wel weer een paar nieuwe gezichten.”

Vanwege eerder genoemde redenen ziet de organisatie er niets in om, zoals weleens wordt gevraagd, het evenement met mannen en/of kinderen uit te breiden: ,,Wie dat wil, kan op mijn advies rekenen. Maar Amuse Me gaat het niet doen.”