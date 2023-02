Honderden banen erbij bij Radboud en Wageningen Universiteit: ‘Medewerkers zijn opgeslokt door onderwijsverplichtingen’

Harten­kreet praktijk­scho­len: stop met ov-sta­king ‘want klassen halfleeg en studenten de dupe’

Buschauffeurs en treinmachinisten, ga alsjeblieft weer aan het werk in de Achterhoek. Die oproep doet het Graafschap College in Doetinchem. Door de stakingen in het streekvervoer kunnen veel studenten en scholieren niet naar school komen.

8 februari