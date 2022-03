Honderden toeschouwers zien de Electrabel-toren neergaan: ‘Een once-in-a-lifetime gebeurtenis’

Clubs in regio doen na NEC-rap­port voorlopig nog niets met zorgen over stevigheid van alle stadions

In de stadions van voetbalclubs Vitesse en de Graafschap gebeurt vooralsnog niets met de uitkomsten van het onderzoek naar het Goffertstadion. Uit het onderzoek in Nijmegen blijkt dat de normen voor de stevigheid van de tribunes eigenlijk bij alle clubs te soepel zijn. Zowel in Arnhem als in Doetinchem is vooral te horen dat ze GelreDome en de Vijverberg volkomen veilig vinden.

24 februari