Hoofdpijn in de zomer: Wat is een brain freeze eigenlijk?

Het precieze mechanisme achter brain freeze – ook wel ijshoofdpijn genoemd – is nog niet helemaal duidelijk, maar het lijkt erop dat er twee hoofdrolspelers zijn: de bloedvaten in je hoofd en de hersenzenuwen (die het brein en het lichaam verbinden). Volgens één theorie werkt het als volgt: Het begint allemaal als je iets kouds in je mond stopt, zoals een hap ijs. Als die hap ijs te koud is, wordt een van de hersenzenuwen geactiveerd, afhankelijk van waar het ijs je lichaam raakt.

Extra druk door wijdere bloedvaten

Onderzoek naar hoofdpijn

Als jij er nou nooit last van hebt, dan is dat niet raar. Het percentage mensen dat er gevoelig voor is, is nog onduidelijk. Zo was slechts 7.6 procent van de Zweedse vrouwen in de leeftijdscategorie 40 tot 74 jaar er gevoelig voor, tegenover wel 79 procent van de tieners in een andere studie. Dus als jij er nooit last van hebt: good for you!