Hotel, horeca en cultuur in de oudste delen van de Honig; plus een nieuwe woontoren aan de Waal

Fotoserie In beeld: de sloop van het Honigcom­plex in tien foto's

De sloop op het terrein van het Honigcomplex is bijna klaar. In september vorig jaar zijn de werkzaamheden begonnen. De afgelopen maanden veranderden muren in grote hopen stenen, die nu weer zijn opgeruimd. Fotograaf Paul Rapp legde het vast.