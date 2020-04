Hubert Bruls: ‘Jongeren hebben moeite met coronaregels ’

Dat is het algemene beeld van de veiligheidsregio's. Wel zijn er zorgen over het gedrag van jongeren, zegt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls als voorzitter van het Veiligheidsberaad. ,,Die komen toch nog regelmatig bijeen in een groep en dat is écht niet de bedoeling. Een samenkomst is verboden en ook voor de jeugd geldt, net als voor iedereen: blijf zoveel mogelijk thuis en áls je al naar buiten gaat, denk dan aan die 1,5 meter afstand.