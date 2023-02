Hubert Bruls over hulp aan zusterstad Gaziantep: ‘Begin niet direct allerlei acties, maar doneer’

Een hulpactie van de gemeente Nijmegen voor voormalig zusterstad Gaziantep komt er niet. Het is beter landelijk geld in te zamelen dan lokale initiatieven op te starten, zegt burgemeester Hubert Bruls. Nijmegen had tot 2021 een speciale band met de deze week door zware aardbevingen getroffen Turkse stad.

,,Wat in Turkije en Syrië is gebeurd, is vreselijk. Elke keer dat ik Teletekst open, blijkt het dodental van de beving verder opgelopen. Dat raakt iedereen. In Nijmegen voelen we extra medeleven met Gaziantep, omdat we tot een paar jaar geleden een stedenband hadden met die stad”, zegt Bruls.

Quote De ervaring leert dat het niet zo heel zinvol is om direct allerlei particulie­re hulpinitia­tie­ven op te zetten Hubert Bruls, Burgemeester van Nijmegen

De burgemeester van Nijmegen heeft dinsdag daarom een brief ‘van empathie en steun’ gestuurd aan zijn collega uit Gaziantep. Concrete steun aan de voormalige Turkse partnerstad komt er vooralsnog niet.

,,De ervaring leert dat het niet zo heel zinvol is om direct allerlei particuliere hulpinitiatieven op te zetten”, zegt Bruls, die erop wijst dat vaak onduidelijk is aan welke spullen en middelen in rampgebieden precies behoefte is. ,,Daarom hebben wij als stadsbestuur ook besloten geen speciale Nijmeegse inzamelingsactie te starten.”

Volledig scherm Hubert Bruls. © ANP

Zijn advies: ,,Wil je helpen, doneer dan aan landelijke initiatieven.” Sinds maandag zamelt bijvoorbeeld het Rode Kruis via Giro 7244 geld in voor hulp aan slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië.

Rel tussen Erdogan en Rutte

Nijmegen onderhield vanaf 2006 een stedenband met Gaziantep. De relatie bekoelde in 2017 toen de burgemeester van de Turkse miljoenenstad eiste dat Nijmegen partij zou kiezen voor Turkije in een diplomatieke rel tussen president Erdogan en premier Rutte. Gaziantep zegde het partnerschap vervolgens eenzijdig op, waarna Nijmegen de banden twee jaar geleden ook officieel verbrak.

Quote In Nijmegen voelen we ons nog steeds verbonden met Gaziantep. Vandaar dat ik in een brief ons medeleven heb betuigd Hubert Bruls, Burgemeester van Nijmegen

,,De huidige situatie in Turkije is zo ernstig, dat we ons nu niet druk moeten maken om politieke verschillen”, stelt Bruls. ,,In Nijmegen voelen we ons nog steeds verbonden met Gaziantep. Vandaar dat ik in een brief ons medeleven heb betuigd. Daarnaast gaan we als gemeente ook in gesprek met vertegenwoordigers van onze eigen Turkse en Syrische gemeenschap. Wie weet kunnen we voor hen nog een rol van betekenis gaan spelen.”

Volledig scherm Deze borden stonden tot 2017 in Gaziantep om de stedenband met Nijmegen te benadrukken. Na een diplomatieke rel in dat jaar bekoelde de relatie. Deze week is de Turkse stad getroffen door zware aardbevingen. © evrenselnet

De Nijmeegse oud-wethouder Turgay Tankir, van Turkse komaf, gaat deze week in gesprek met mensen die eerder bij de stedenband waren betrokken. Om te kijken aan welke vorm van hulp behoefte is. Ook hij zegt, net als Bruls: ,,Het is goed bedoeld maar niet zo zinvol om nu op allerlei plekken kleding in te zamelen. De Turkse overheid zorgt daar zelf al voor. Er is straks misschien meer behoefte aan medicijnen, en sowieso zal er veel geld nodig zijn voor de wederopbouw.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.