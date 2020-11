Huisartsen zijn door griepvaccinaties heen: ‘Schrijnend dat we niet iedereen kunnen vaccineren’

Ze begrijpen het wel. ,,Er is onvoldoende vaccin.’’ Maar de Nijmeegse Els van der Vaart (71) en haar man Jan (76) hadden toch wel graag een griepprik gehad. Net als vorig jaar, toen het geen probleem was zich in te laten enten tegen griepvirussen. Werkte ook prima: ze hadden geen klachten door de prik, en kregen geen griep. Toen ze vrijdagochtend de huisartsenpraktijk belden om ook dit jaar weer de griepprik te laten zetten, kregen ze echter te horen dat ze te laat waren. ,,We komen op een wachtlijst te staan want het is op’’, vertelt Van der Vaart.

‘Het is nijpend’

Het tekort is in de hele regio een probleem. ,,Het is nijpend”, zegt medisch directeur Ronald Hendrikse van Huisartsen De Vallei. ,,We hopen dat we iedereen gevaccineerd krijgen, maar dat is niet zeker. We inventariseren nu elke week welke praktijken er nog prikken over hebben, en worden dan onderling met elkaar uitgewisseld. We hopen het op die manier op te kunnen lossen.’’



Dat huisartsenpraktijken onderling vaccins aan elkaar vragen en aanbieden is ook in de Achterhoek nieuw. ,,Dit hebben we nooit eerder zo meegemaakt’’, zegt voorzitter Jaap Brenninkmeijer van Huisartsenzorg Oost-Achterhoek.



,,De een die wat over heeft biedt het aan de andere praktijk met een tekort. Zo hopen we dat we net dekkend kunnen zijn. Maar als het op is, is het op.’’