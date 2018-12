Huisartsenposten waarschuwen voor grote drukte met feestdagen

De huisartsenpost Nijmegen en Boxmeer en de huisartsenpost Gelders Rivierenland willen onnodige telefoontjes voor zijn, en roepen patiënten daarom op om benodigde medicijnen en hulpmiddelen nog van tevoren te regelen.

De drukte bij huisartsenposten tijdens kerst en oud en nieuw speelt ieder jaar. In Oost-Brabant heeft de huisartsenpost daarom een voorlichtingscampagne gelanceerd met onder meer een advertentie in de krant om iedereen hierop te wijzen.

Grote drukte

In Nijmegen en Rivierenland hebben de huisartsenposten dat dit jaar nog niet gedaan. Ze informeren de patiënten via de huisartsen én een bericht op hun website. Maar grote drukte verwachten ze wel.

,,Met feestdagen is het altijd druk”, zegt Marieke van der Ree van de huisartsenpost Nijmegen en Boxmeer. ,,En rond oud en nieuw komt daar nog het jaarlijkse letsel door vuurwerk bij. We hebben extra inzet van mensen, maar toch is het belangrijk is dat iedereen ervoor zorgt op tijd medicijnen te bestellen. De huisartsenpost is daar ook eigenlijk niet voor bedoeld, maar het gebeurt jammer genoeg nog steeds dat mensen dat vergeten.”

Extra sterkte

Bij de posten in Nijmegen en Boxmeer zijn huisartsen en doktersassistenten op weekendsterkte aanwezig, dat is dus meer dan normaal doordeweeks. Daarnaast rijdt er een vierde visiteauto in het gebied met een extra huisarts en chauffeur. Deze huisarts werkt ook mee bij de consulten op het moment dat er geen extra visite nodig is. Op de posten in Nijmegen en Boxmeer samen zijn 440.997 inwoners aangewezen.

Ook bij de huisartsenpost bij het ziekenhuis in Tiel, waar 180.000 inwoners op zijn aangewezen, wordt alleen extra personeel ingezet als het nodig is. ,,We behandelen het als een weekend”, zegt directeur Patrick Stoteler. ,,Wel hebben we extra achtervang voor als het nodig is.”

Griepgolf

Stoteler zegt dat de drukte ook moeilijk is te voorspellen. ,,Vorig jaar zaten we rond deze tijd midden in een griepgolf, dat hebben we nu niet. En we moesten als huisartsenpost vier dagen op rij open zijn omdat de kerstdagen direct na het weekend vielen. Nu zit er een dag tussen, dat kan al wat lucht geven. Mensen kunnen maandag nog naar de huisarts of apotheek.”