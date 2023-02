Huurbaas zet verwarming studenten uit en gaat door het lint • Frank Boeijen steekt vader van Irmak hart onder de riem

ONVREDE OVER OV-STAKING | Met het aanbreken van de laatste stakingsdag in het regionale openbaar vervoer, laten de werkgevers van de buschauffeurs en treinmachinisten weten dat de bal nu bij de vakbonden ligt. ‘Het onderste was al uit de kan geschraapt, maar zelfs dat was niet genoeg voor de bonden’, laat voorzitter Fred Kagie van de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) weten.

VITESSE MOET BIJ RECHTER TOEKOMST REDDEN | Wordt Vitesse een toekomst gegund? Die vraag stelt de voetbalclub uit Arnhem vrijdag in een kort geding waarmee moet worden afgedwongen dat ook volgend voetbalseizoen gebruik kan worden gemaakt van stadion GelreDome. Op dit moment is dat niet het geval en staat het voortbestaan van de eredivisionist op het spel.

HUURBAAS ZET VERWARMING STUDENTEN UIT EN GAAT DOOR HET LINT | Een conflict tussen een verhuurder en studenten is uit de hand gelopen in de rechtbank van Zwolle. De pandeigenaar dreigt opnieuw de verwarming uit te zetten, omdat studerende huurders weigeren meer te betalen voor energie. De jonge huurders slepen hun huurbaas voor de rechter, waarbij de pandeigenaar aan het kortste eind trekt. En dat valt helemaal verkeerd bij hem.

ZELDZAME EN STERK BEDREIGDE SPIN GEVONDEN | Vrijwilligers van het IVN in Heeze-Leende deden deze week een opmerkelijke vondst. Bij het overzetten van kikkers en padden vonden ze een trommelwolfspin in een van de emmers. Deze drummende spin wordt niet vaak gespot in Nederland en is in heel Europa sterk bedreigd.

ARTS ANNE GAAT NAAR TURKIJE | Donderdagochtend wist ze nog niet beter dan dat ze komend weekend dienst had in de spoedeisende hulp in Nijmegen. Vrijdagochtend zit arts Anne Brants (38) in het vliegtuig naar Turkije. Ze gaat gewonden helpen in het aardbevingsgebied.

FRANK BOEIJEN STEEKT VADER VAN IRMAK HART ONDER DE RIEM | Vader Mesut Hançer die urenlang de hand van zijn onder het puin bedolven dochter Irmak, nog maar 15 jaar oud, vasthoudt. Een foto die de verschrikkelijke gevolgen van de aardbevingen rond de Turks-Syrische grens in één beeld vangt. Het inspireerde de Nijmeegse zanger Frank Boeijen tot het maken van een persoonlijk gedicht. Woensdag brengt hij het ten gehore tijdens de televisieactie Giro555.

BUSPLOEG HETEREN MISTE EERSTE UITRUK DOOR TEKORT PERSONEEL | Terwijl donderdagochtend de grote brand in Heteren woedde, stond de tankautospuit van de blusploeg Heteren in de kazerne. Door een gebrek aan personeel kon de ploeg niet meteen uitrukken. Pas korte tijd later, toen collega-blusploegen al druk bezig waren de uitslaande brand te bestrijden, arriveerde de Heterense blusploeg.

HONDERDEN ‘NEDERLANDSE’ ARBEIDSMIGRANTEN BEZORGEN DUITSLAND HOOFDPIJN | Duitse burgemeesters zijn helemaal klaar met de Nederlandse uitzendbureaus die vlak over de grens honderden arbeidsmigranten huisvesten. De bestuurders zijn stellig: dit is moderne slavernij en uitbuiting. Waar Nederlandse bedrijven het geld verdienen, rest voor Duitse overheden overlast en sociale problematiek.

MARTINIKERK IN DOESBURG GROEN ALS DE HULK | De Martinikerk van Doesburg heeft kuren. De hoogste kerk van Gelderland kleurde donderdagavond groen als de Hulk. Een foutje, aldus de gemeente. ,,Lichtinstallatie is ontregeld, heel vervelend”

HIER IS ZE, DE LEUKSTE RIJINSTRUCTEUR VAN NEDERLAND | Wendy Verhoeks (36) van Verkeersschool Van Thiel in Beneden-Leeuwen is gekozen tot de leukste rijinstructeur van Nederland. De Maurikse won het ‘Gouden Stuur’ in de competitie die door QMusic en verzekeraar Univé is opgezet. ,,Ik kon alleen maar gillen en springen.”

LOUIS (60) IS DE FRED TEEVEN VAN DOETINCHEM | De Achterhoek heeft zijn eigen Fred Teeven. Louis van Andel (60) leidde kledingketens en was tot een jaar geleden directeur van het BinnenstadBedrijf Doetinchem. Een jaar later draagt hij het uniform van de Nederlandse Spoorwegen en is treinconducteur.

AMALIA WERKTE AAN KONINKLIJKE OPLEIDING OP ANTILLEN | Het ging op de Antillen natuurlijk om Amalia’s eerste, lange reis als prinses. Maar ook om het slavernijverleden. En het draaide toch zeker ook om de ernstige bedreigingen. Een terugblik, aan de hand van eigen observaties en uitspraken uit Amalia’s gesprek met de pers.

