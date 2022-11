Huurprijs 683 euro inclusief energie: student Rebecca-Elisa moet kamer opzeggen

update Herfst­drift veroor­zaakt meer herrie ver weg dan op het festival­ter­rein: ‘Bezoekers willen muziek ook voelen’

NIJMEGEN - Tientallen klachten over geluidsoverlast kwamen het afgelopen weekeinde binnen over het tweedaagse dancefestival Herfstdrift. De 26.000 bezoekers hadden er, met dank aan oordopjes, minder last van en vierden een vrolijk feest.

27 november