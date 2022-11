‘Huygenskat’ is een graag geziene gast op de bètafaculteit

Niet alleen tijdens zijn bezoekjes aan het faculteitsgebouw is de Huygenskat populair. Ook online heeft hij een aanzienlijke schare fans opgebouwd: zo is er een populaire groepschat waarin studenten foto’s delen en telt het ‘officiële’ Huygenskat Instagram-account een kleine zevenhonderd likes.



Romy Geuvers (21), bestuurslid bij studievereniging BeeVee, is dol op de kater: ,,Hij komt vaak koekeloeren in de kantine van het Huygensgebouw en is echt een beetje onze gezamenlijke studievriend geworden.”



Ook bij activiteiten van verenigingen wordt zijn aanwezigheid toegejuicht, vertelt Merijn Schuttgens. ,,Afgelopen week hebben we als FSR een borrel georganiseerd, waarbij hij gezellig op een bank in de kantine kwam liggen.”