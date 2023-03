Iets meer hulp nodig dan enkel die van de poets? Wijchen zet ‘Praktische Begeleiding’ na succesvolle proef voort

Een uitgebreide proefperiode is geslaagd. Wijchen wil definitief verder met de zogeheten Praktische Begeleiding (PB). Een vorm van hulp die meer is dan huishoudelijk, maar niet zo ver gaat als intensieve thuiszorg. Er blijkt behoefte aan te zijn.

Ouderen die net iets meer nodig hebben dan iemand die de zwabber en poetslap hanteert. Mensen die problemen hebben met het vasthouden van een dagritme, die moeilijk kunnen rondkomen met hun huishoudgeld of hulp kunnen gebruiken bij sociale contacten. ,,Ik ben vroeger wijkverpleegkundige geweest, toen had je nog gezinsverzorging”, vertelt wethouder Bea Schouten. Daar valt de PB wel mee te vergelijken, denkt ze.

Er is vraag naar PB, merken ze bij de gemeente Wijchen. Daarom wordt het nu een vast onderdeel binnen de Wmo.

Proeftijd verlengd

Al in 2019 werd gestart met een proef om de PB uit te proberen. De begeleiding wordt niet door het Sociaal Wijkteam geboden en is geen taak van de thuishulp of thuiszorg. Andere organisaties als Actéon en Home Instead zorgden tot nu toe voor de PB. Zij leverden geschoolde en getrainde mensen.

Die pilot werd een aantal keren verlengd. Volgens wethouder Bea Schouten van Wijchen was dat om meer ervaring op te doen met die vorm van begeleiding en om te kijken in welke situaties deze hulp reëel en passend is.

Nijmegen doet niet mee

Na de opgedane ervaring in ongeveer vier jaar tijd, hebben Wijchen en de regiogemeenten, Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen en Mook en Middelaar, besloten de Praktische Begeleiding gezamenlijk in te gaan kopen. Het is nog te vroeg om te zeggen of ze dit weer gaan doen bij Actéon en/of Home Instead.

Nijmegen doet niet mee met deze regionale inkoop. Zij startten in 2019 met een andere vorm van individuele begeleiding: Praktische Hulp bij Participatie (PHP) door Home Instead.

