Iets minder schade door vuurwerk in Heumen

Mookse speeltuin mikt op histori­sche naam: ‘Maar het kan ook De Bossche Bol worden’

Alle kinderen van de Adalbertschool in Mook mogen de komende weken meedenken over een naam voor de nieuwe speeltuin aan de Cuijksesteeg. Die is voor een groot deel al in gebruik, maar de makers en bedenkers willen vrijdag 14 april een feestelijke opening houden met de hele school erbij.

