Igor Sijsling meteen belangrijk voor tennissers Rapiditas

Mijnbouw­scha­de is ‘zaak van de overheid’ volgens DSM: ‘Daar ligt de verantwoor­de­lijk­heid’

Het is goed dat er een loket komt waar Limburgers terechtkunnen met schade als gevolg van de voormalige mijnbouw in hun provincie, vindt speciaalchemiebedrijf DSM-Firmenich. Maar de Staat moet voor de kosten daarvan opdraaien en niet DSM-Firmenich, aldus een woordvoerder. DSM-Firmenich is onder meer voortgekomen uit De Staatsmijnen, het mijnbouwbedrijf van de Nederlandse overheid.