IJshal Triavium heeft energielabel A, maar is dik zeven ton meer kwijt aan energie: hoe kan dat?

Pleidooi voor tijdelijke ijsbaan in Triavium, clubs vrezen voor toekomst: ‘Pas in december starten kan funest zijn’

NIJMEGEN - Zet alles op alles om zo snel mogelijk een tijdelijke ijsbaan in Triavium aan te leggen. Die oproep aan de gemeente doen zes Nijmeegse ijssportclubs, die vrezen voor de toekomst nu het ernaar uitziet dat de baan pas in december is te gebruiken. De clubs vinden steun bij de VVD en GroenLinks.

16 augustus