Ik denk er sterk aan het logo van De Gelderlander op mijn rug te laten zetten

Felyx en Check gaan deelscoo­ters naar Nijmegen brengen, GO Sharing en Bolt ‘krijgen’ de fietsen

NIJMEGEN - Nijmegen is in een klap vier deelscooter- en fietsbedrijven rijker. Felyx en Check mogen per direct ieder honderd deelscooters in de stad plaatsen, GO Sharing en Bolt mogen ieder tweehonderd fietsen neerzetten.

20 september