‘Ik vertrouwde jullie, maar jullie hebben me out laten gaan en tot bloedens toe verkracht’

Met twintig prik­lij­nen in Jan Massinkhal krijgt vaccineren in Nijmegen een boost

NIJMEGEN - De Jan Massinkhal in Nijmegen wordt omgebouwd tot tijdelijke locatie voor het geven van boosterprikken. De extra priklocatie wordt momenteel ingericht. Verwachting is dat de priklijnen uiterlijk direct na kerst in gebruik kunnen worden genomen.

16 december