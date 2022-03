Over twee weken ben ik 50 en officieel een ouwe lul. Ik weet niet beter dan dat er altijd al vluchtelingen waren. Vietnamese bootvluchtelingen, Tamils enzo. (Wat ruist er door het struikgewas?) Zelfs een Surinamer.



Dat was in de tijd dat ik nog een kleuter was. Opeens zaten er tussen de zandbak en elkaar overhoop rijden (met speelgoedauto’s die tegenwoordig wegens veiligheidskeurmerken verboden zouden zijn), gesprekken met een non die wist uit te leggen waarom ik zijn echte naam niet mocht weten. Dat was te gevaarlijk wegens iets met z’n moeder.