‘Ik wil graag bedachtzaam zijn, misschien moet dat op mijn cv’

Tienjarig jubileum The Big Draw: ‘Kunst naar buiten brengen is essentieel’

Permanente, kleurrijke muurschilderingen in de binnenstad, raamtekeningen van kunstenaars die nog maanden blijven én een uitbreiding over de provinciegrens; The Big Draw groeide in tien jaar uit tot een begrip. Van 7 tot en met 10 september viert het internationale tekenfestival een decennium tekenen in Nijmegen.