‘Ik zeg: zwijgen is zilver, spreken met elkaar is goud’

Jongen zit uren vast na klim in hoogspan­nings­mast en belt politie

De hulpdiensten zijn donderdagnacht enkele uren in de weer geweest om een jongen uit een hoogspanningsmast tussen de A73 en de Scherpenkampweg in Nijmegen te helpen. Even na twaalf uur hielpen leden van een arrestatieteam de jongen naar beneden.

8:35