Illegaal feest met duizend bezoekers in Nijmegen: ‘Precies waar we behoefte aan hadden’

Het was een broodnodige uitlaatklep, zegt een van de initiatiefnemers: ,,We hebben twee jaar lang op ons tandvlees moeten lopen. Begrijp me niet verkeerd: corona nemen we serieus, maar laten we niet vergeten dat vrijheid ook een grondrecht is.”

Omdat het feest conform de coronaregels afgelopen weekend nog niet was toegestaan en het mogelijk nog een staartje kan krijgen, wil hij alleen anoniem zijn verhaal doen. Want het was veel meer dan zomaar een feestje.

Volledig scherm Het feest op het Honigterrein © Videostill

,,Het nachtleven en jongeren staat enorm onder druk. Twee jaar corona - met alle beperkingen van dien - heeft op veel jongeren een mentale weerslag gehad. Dat is precies de reden dat we, net zoals dat in een aantal andere steden gebeurde, zaterdagavond ons moment kozen om eindelijk weer eens een goed feest in de nacht te organiseren.”