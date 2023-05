Imkers Piet en Henk raakten duizenden bijen kwijt en slaan alarm: ‘Houd maaiers en snoeimachines binnen!’

met video Het einde van de groene lijn is nabij: overal in de Nijmeegse binnenstad liggen nu metalen plaatjes

Het moest een toeristische wandelattractie van jewelste worden. Menig inwoner maakte ’m in het begin echter belachelijk: de kronkelende groene streep door de binnenstad van Nijmegen. Al na drie jaar is het eind van de lijn nabij. De verf is vervaagd, een ‘metalen plaatjesroute’ is de opvolger.