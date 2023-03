In Beuningen is het aantal mensen met een WW-uitkering gedaald

‘Logisch’ dat helft WW’ers ouder is dan 50 jaar, ‘maar aan werkgevers ligt het niet’

Bijna de helft van de werkzoekenden in Gelderland en Midden- en Noordoost-Brabant met een werkloosheidsuitkering is 50 jaar of ouder. Dat blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV. Maar nu de krapte op de arbeidsmarkt zo enorm is, zijn de kansen voor werkzoekenden zeer gunstig. Ook voor 50-plussers, bevestigt Anne-Marije Buckens van 50 Company in Arnhem.