In elk wijkcentrum van de stad praat wijkwethouder Broeren met inwoners: ‘Waar zijn de speeltoestellen?’

Jean-Paul Broeren wisselt Bik­kel-tri­cot in voor wethouders­pak: ‘Bakken stront over me heen gehad’

NIJMEGEN - Jean-Paul Broeren (53) was isolatiemonteur en kroop vijftien jaar in het pak van NEC-mascotte Bikkel. Nu is hij - hij kan het nog amper geloven - wethouder van Nijmegen. ‘Mensen vragen: hóe dan?’