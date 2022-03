In Nijmegen heeft nu 42,3 procent van de kiezers gestemd, in Dukenburg en Lindenholt wordt veel lokaal gestemd

Opkomst 17:55 uur: 42,3 procent.

Over het kanaal, in Dukenburg, wordt gestemd in het wijkcentrum. De geboren Italiaan Carlo Visco (67) bleef jarenlang thuis als er gestemd mocht worden, want hij heeft weinig vertrouwen in de politiek, zegt hij. ,,Een echt radicale verandering komt er toch niet.”

Toch is hij op woensdagmiddag naar het stembureau gelopen om zijn stem uit te brengen op de Partij voor de Dieren. Hij is gek op het hondje van zijn dochter. ,,Die hond is voor mij ware liefde.” Dierenmishandeling vindt hij ‘vreselijk’. Daarom is hij toch maar gaan stemmen. ,,Het is een kleine moeite.”

Voor Bart-Jeroen Krouwel (47) is zijn liefde voor mountainbiken bepalend voor zijn stem. ,,Ik heb de stemwijzer gedaan en kwam uit bij de Stadspartij en de PvdA. De PvdA wil de mountainbikeroute bij de Leemkuil sluiten, dus stem ik op de stadspartij.” Hij vindt het te gek voor woorden dat de route gesloten moet worden ‘om twee kevertjes’. ,,Hou toch op. De bosbouwmachines die er rijden vermorzelen alles.”

Lokale partij

Opvallend vaak gaat een stem in Dukenburg en Lindenholt naar een lokale partij. Thed Wijnen (69) uit de Meijhorst vindt dat die partijen het best duidelijk maken ,,wat ze voor de stad doen.”

Ook René Gijsberts (75) stemde lokaal, vertelt hij als hij de Agneskerk in Lindenholt uitloopt. Hij heeft ‘bijzonder weinig’ op met het Haagse. Hij vindt dat er harder opgetreden moet worden tegen jeugd op straat. ,,De rotzooi die ze maar van zich af gooien, zoals frietbakken, en als je er wat van zegt, lopen ze met z’n vieren naar je toe.” Zelf heeft hij die ervaring niet, zegt hij, maar zijn zoon wel. Hij vindt dat de ouders van jongeren aangesproken moeten worden op het wangedrag van hun kinderen en daar kan de lokale politiek volgens hem een rol in spelen.

Woningbouw en de kosten van het openbaar vervoer zijn belangrijke thema’s voor Thea van Dijk (67) vertelt ze vlak voor ze de Agenskerk inloopt om haar stem uit te brengen. ,,Ik vind het best moeilijk om te bepalen op welke partij ik ga stemmen”, verzucht ze. Haar man moet het zelfs nog bepalen, maar zelf is ze er inmiddels uit. ,,En ik stem op een vrouw.”

CENTRAAL STATION

Kon je voorgaande jaren stemmen in de hal van het centraal station in Nijmegen, nu staan er twee immense tenten op de stoep. In de tent met de ingang aan de buskant kun je al sinds 05.15 uur stemmen, toch hebben rond 12.30 uur slechts dik 300 mensen hun stem uitgebracht.



,,’s Morgens verwacht je een spits van mensen die naar hun werk gaan”, zegt stembureauvoorzitter Harry Seegers. ,,Die als er een rij staat dan 's avonds terugkomen. Het loopt lekker door, maar van een rij wachtenden is zeker geen sprake geweest.”

‘We hebben een stemmer!’

In de tent met de ingang aan de andere kant, stemlokaal 69, is het tot nu toe al helemaal stil. Daar zijn even na 12:00 uur pas 166 formulieren in de stembus verdwenen. ,,We hebben een stemmer!”, grapt voorzitter Jan Lubbers. Hij denkt dat er is gekozen voor twee stemtenten, omdat er door een verbouwing in de stationshal geen plek meer is voor een volwaardig stembureau. ,,Achteraf kun je vaststellen dat één tent ruim voldoende was geweest op deze plek.”

Zijn collega-voorzitter van de andere tent denkt dat de ruime opzet een gevolg is van de coronamaatregelen. ,,Dit soort zaken moet ruim van tevoren worden geregeld. Maar nu de coronaregels zijn versoepeld, was een tent ruim voldoende geweest.” Volgens het centraal stembureau hebben beide voorzitters gelijk.

Nog nooit zo rustig

Beide voorzitters zitten al langer ‘in het vak’ en hebben het nog nooit zo rustig gezien als dit jaar. ,,Zal toch iets met de oorlog in Oekraïne te maken hebben”, denkt Seegers. ,,Ik denk dat die het vertrouwen in de politiek schaadt, of dat mensen in deze tijden even geen zin hebben in stemmen.”

Buschauffeur Ruud Ketelaar gebruikt een paar minuten van zijn pauze om zijn stem uit te brengen. ,,Ik heb de stemwijzer ingevuld en laat een paar voor mij belangrijke zaken meewegen. Parkeerbeleid is er daar een van. Ik woon hier vlakbij en als ik rond 18.00 uur thuiskom of in het weekeinde mijn auto gebruik, is het echt zoeken naar een plekje. Soms moet ik hem wel 500 meter verderop stallen. Als buschauffeur vind ik openbaar vervoer en veiligheid ook belangrijke thema’s.”

WAALHALLA

Stembureau 87 is in skatecentrum Waalhalla. ,,Een prima locatie”, vindt Esther Zijlstra, voorzitter van het stembureau. ,,Het is hier warm en ze schenken prima koffie.”

Het loopt geen storm maar er komen wel gestaag kiezers. Zoals Sadya Pattynama, zij heeft haar bedrijf om de hoek bij de Nyma Makersplaats. ,,Ik kijk niet naar plaatselijke thema's maar kies voor een idealistische partij, de Partij voor de Dieren”, zegt ze. ,,En ik stem altijd op een vrouw. Ik ga er vanuit dat deze partij keuzes maakt die bij aansluiten bij wat ik belangrijk vind.”

Thomas van Vlerken kiest wel duidelijk voor een thema: ,,Ik vind jongerencultuur belangrijk en de Stadspartij Nijmegen, en dan vooral Cees de Beer, draagt jongerencultuur een warm hart toe.”

‘Voor 't eerst

Een ouder echtpaar uit de nieuwe wijk Koningsdaal (,,liever geen namen”) heeft de partijprogramma's bekeken op plaatselijke onderwerpen. Zij is tegen de bebouwing op Veur Lent. ,,Maar er moet wel meer sociale woningbouw komen in Nijmegen”. Hij vindt dat het Nijmeegse parkeerbeleid doorschiet. ,,Zelfs hier, zo ver van het centrum staan parkeermeters. Dat kan anders.”

Het is voor het eerst dat in Waalhalla een stembureau is. ,,Wij zijn er blij mee”, zegt bestuurslid Flip Hovens. ,,Voor de buurtgenoten een mooie gelegenheid om eens te komen kijken. Verder hopen we jongeren te verleiden een stem uit te brengen. Wie stemt mag hier vandaag gratis skaten.”

Opkomst

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2018 maakte 57,1 procent van de Nijmegenaren gebruik van hun stemrecht. Sinds de opkomstplicht in 1970 werd afgeschaft, stemden gemiddeld 57 procent van de kiesgerechtigden.

GroenLinks is met 20.149 stemmen, goed voor 11 zetels, verreweg de grootste partij in Nijmegen. Coalitiegenoten D66 en SP trokken respectievelijk 12.045 (6 zetels) en 10.865 (5) stemmen. De grootste oppositiepartij VVD volgt met 8.407 stemmen (4) op ruime afstand.

