‘Indiana Jones-gevoel’ door opknappen begraafplaats: ‘Je harkt, snoeit en ziet dan iets tevoorschijn komen’

Het is niet voor niets dat de begraafplaatsvrijwilligers juist dit weekend samenkomen. Ze zijn om de zoveel weken al bezig met onderhoud van het rustoord aan de Daalseweg, maar kunnen best wat extra hulp gebruiken. Vandaar dat ze meedoen aan NLdoet: een actie van het Oranje Fonds, waarbij iedereen die dat wil zich kan melden om een paar uur mee te helpen aan een vrijwilligersproject.

Nieuwe vrijwilligers

„We werken hier een keer of zes per jaar met een trouw team van de Stichting In Paradisum, maar door mee te doen aan NLdoet komen er weer nieuwe mensen bij. We hadden vijftien aanmeldingen voor vandaag”, zegt initiatiefnemer Jeroen van Zuylen (62) op Begraafplaats Daalseweg. ,,We snoeien bomen en struiken, wieden onkruid, verwijderen klimop en maken de grafstenen weer leesbaar met water en houten spatels.”

Volledig scherm Jeroen van Zuylen, Rosemarie van Aken en Wim Desserjer (van links naar rechts) tijdens de NLdoet-actie op Begraafplaats Daalseweg in Nijmegen. © Foto: Bert Beelen

Het mes bij NLdoet snijdt aan twee kanten: organisaties krijgen hulp en vinden mogelijk nieuwe medewerkers. En mensen die twijfelen of vrijwilligerswerk iets voor hen is, kunnen juist een kijkje in de keuken nemen en een middagje proefdraaien.

Indiana Jones-gevoel

Zo is Rosemarie van Aken (46) zaterdag als nieuwkomer aan de slag op de begraafplaats aan de Daalseweg - al had ze zich niet eens officieel aangemeld. ,,Ik dacht: ik mag zo ook wel meehelpen”, zegt ze, terwijl ze aan de zijde van Wim Desserjer (76) aan het klussen is. Het werk blijkt haar te bevallen. ,,Ik krijg een soort Indiana Jones-gevoel hier: je harkt en snoeit en ziet dan iets tevoorschijn komen.”

Naast Begraafplaats Daalseweg kreeg ook het Weezenkerkhof Neerbosch door NLdoet een extra opknapbeurt. Daarnaast waren rondom Nijmegen vrijdag en zaterdag nog tal van andere projecten waar vrijwilligers via het Oranje Fonds de handen uit de mouwen staken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.