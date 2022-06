Ineens stond er een Z op de auto van Mateusz uit Nijmegen: ‘Echt alsof het een militair voertuig was’

Families kapot van verdriet na diefstal brons en koper van begraaf­plaats: ‘Dit is niet menselijk’

De woede is enorm bij nabestaanden van overledenen die op begraafplaats Jonkerbos in Nijmegen liggen. Dieven zijn er in de nacht van zaterdag op zondag vandoor gegaan met bronzen en koperen spullen van zes graven. Het bestuur van Stichting Begraafplaats Nijmegen zint op maatregelen en is ontdaan, net als de betrokken families.

