Irritatie over bladblazers op benzine: ‘Echt niet meer van deze tijd’

Video Bladblazer onder vuur in Nijmegen: ‘Knetteron­ge­zond’

NIJMEGEN - De bladblazer moet in de ban. Als het aan GroenLinks en de Partij voor de Dieren ligt, verdwijnt het blaasapparaat uit de Nijmeegse straten. Zij willen dat gemeentewerkers bladeren vaker later liggen en anders bezem of hark gebruiken. Wie toch wil blazen, wordt opgeroepen dat elektrisch te doen.

18 juni