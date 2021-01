Is deze kleine hond de cobrakiller van Nijmegen? ‘Ik heb haar nog nooit zó opgewonden gezien’

Baaske Erna Bons weet niet wat ze ziet. In het gras, bij een flat in Nijmegen, ligt een dode cobra in het gras. Haar schattige, kleine, maar soms ook felle hondje Hope rond er blaffend omheen, pakt het op in de bek en slingert de dode slang in het rond. Het dier is doodgebeten - door Hope?