Is drie keer scheepsrecht voor Nijmeegse krakers, en hoe kan dat? ‘Er is geen agent geweest’

Muurteke­ning voor vrede in Oekraïne per ongeluk wegge­poetst door schoonmaak­dienst, maar snel hersteld

Op de kademuur van de Waalkade is woensdag een muurtekening gemaakt om wereldwijd voor vrede te zorgen. Het project had een valse start: de contouren werden ’s morgens per ongeluk van de muur afgepoetst.