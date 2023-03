Is het 'gevaarlijke' Keizer Karelplein wel écht een rotonde? Vijf mythes en misverstanden

Van ‘echt Nijmeegs’ en ‘thuiskomen’ tot ‘ik schijt 77 kleuren stront’, dit vinden jullie van het Keizer Karelplein

Cabaretier Peter Pannekoek maakt de tongen los. De Amsterdamse komiek uitte zijn verbazing op Twitter over het Keizer Karelplein in Nijmegen. Volgens hem de meest gestoorde rotonde van Nederland. Maar veel van onze lezers denken heel anders over het ‘KKP’, zo blijkt uit de talloze reacties die binnenkwamen op het verhaal.