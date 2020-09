Is stappen nog wel veilig na corona-uitbraak met link naar Nijmeegse kroegen? ‘Ga alleen uit als je écht 100 procent fit bent’

Om met de deur in huis te vallen: hoe gevaarlijk uitgaan nu precies is, weet niemand, zegt Andreas Voss. Hij werkt als arts-microbioloog bij het Nijmeegse Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ).



Wel duidelijk is dat de kans besmet te raken groter is op plekken waar mensen tussen de 18 en 30 jaar bij elkaar komen, zegt hij. Dat is de leeftijdscategorie waar nu de meeste besmettingen plaatsvinden.



,,Je kunt ook zeggen dat als er meer alcohol in de mens zit, de kans groter wordt dat de regels niet worden nageleefd’’, vertelt Voss. ,,En dan heb je natuurlijk ook nog de vraag: wat voor soort kroeg is het? Is het er één waar je normaal gesproken eigenlijk alleen in kunt staan en die relatief slechte ventilatie heeft? Of is het een meer café-achtig iets waar mensen aan tafels kunnen zitten?’’