Ivan is zó blij met Radboud Universiteit dat hij logo op arm laat tatoeëren: ‘Gek dat niemand anders dit doet’

Nijmege­naar Remco wint Brunel Solar Team Sasol Solar Challenge

KAAPSTAD - Het was een zenuwslopende finale tijdens de Sasol Solar Challenge in Zuid-Afrika. Maar de wagen van het Brunel Solar Team van de TU in Delft, met Nijmegenaar Remco Dirks binnen de gelederen, reed in de wedstrijd met wagens op zonne-energie uiteindelijk de meeste kilometers (4223 km). De Nederlandse wagen was tot het eind in gevecht met regerend wereldkampioen België. Het verschil op het einde was 38 kilometer.

17 september