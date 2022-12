Jacqueline Aalbers heeft nog altijd heimwee naar tijd van Heimwee

Nooit lang op vakantie

,,Wij gaan bijna nooit lang op vakantie, wintersport is de enige reis die we naar het buitenland maken. Verder hebben we een oude kotter bij Eldorado in Plasmolen waar we regelmatig naar toe gaan. Onze jongens, we hebben er twee van 22 en 24, weten niet beter dan dat ze met Kerstmis bij opa en oma zijn. We hebben ze wel eens gevraagd of ze dat erg vonden, maar ze antwoordden dat het altijd gezellig was als we wél thuis waren. En we vierden kerst met oud en nieuw, dan pakten we de cadeaus uit. We hebben het altijd met plezier gedaan, hoor. Horeca is het mooiste vak dat bestaat.