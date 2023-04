Jan (65) gaat dood, maar is eerst nog aanwezig op zijn eigen uitvaart: ‘Ik wil het laatste woord’

Druten opent crisisnood­op­vang voor 100 vluchtelin­gen: ‘In november moet er wat staan’

Druten gaat uiterlijk in november crisisnoodopvang regelen voor 100 vluchtelingen. Zij worden opgevangen op één locatie in de gemeente. De crisisnoodopvang valt samen met de komst van een asielzoekerscentrum (azc) aan de Teersdijk in Wijchen.