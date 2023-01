Jan (90) emigreerde naar Dominicaanse Republiek: 'Nijmegen vergeten? Nooit!'

indebuurtSommige Nijmegenaren verlaten onze mooie stad om elders een nieuw leven op te bouwen. Zo ook Johannes ‘Jan’ van Welie (90). In 1957 emigreerde Jan op vierentwintigjarige leeftijd naar de Dominicaanse Republiek, waar hij nu al ruim 65 jaar met veel plezier woont. Toch denkt hij nog graag terug aan zijn jeugd in Nijmegen.

“Alvast sorry voor mijn Nederlands”, vertelt Jan. “Ik ben al zo lang weg dat ik beter Spaans en Engels spreek dan Nederlands. Al denk ik na al die tijd nog steeds na in het Nederlands. Nijmegen komt vaak voorbij in mijn gedachten, ook al ben ik al lang weg. Ik denk bijvoorbeeld aan mijn ouderlijk huis in de Mariënburgsestraat, hoe ik werd geschoold door de broeders aan de Hertogstraat, of aan mijn deelname aan de Vierdaagse van 1953.”

Mislukkingen

Jan groeide op tijdens de Tweede Wereldoorlog. Begin jaren ’50 wilde zijn carrière naar eigen zeggen niet echt vlotten: “Het waren een heleboel mislukkelingen. Ik wilde niet doorstuderen aan de universiteit en had ook geen zin om officier te worden na twee jaar militaire dienst, omdat ik een hekel heb aan ‘bruinwerken'”.

“Tijdens mijn baan als factuuropsteller bij Philips vroeg ik hoelang het duurde voordat ik baas zou worden. ‘Acht jaar’, zeiden ze. Dat duurde mij te lang en ik dacht: ‘wegwezen hier!'”, vertelt Jan. Gedurende die tijd ging Prins Bernhard op reis naar Zuid-Amerika. Bij terugkomst was er een grote vraag naar Spaanssprekende mensen. Ik wilde mijn kans grijpen door in de Dominicaanse Republiek Spaans te leren en mezelf zo sneller omhoog te werken bij Philips”, vertelt Jan.

Jan toen hij nog in Nijmegen woonde, omstreeks 1950

‘Weer eentje minder’

Zo gezegd, zo gedaan. Omdat er na de Tweede Wereldoorlog weinig banen waren in Nederland, betaalde de overheid vliegtickets voor mensen die elders een leven wilde opbouwen. Jan legt uit: “De overheid dacht vast: ‘weer eentje minder!’ en betaalde voor mijn enkele reis. Met twee nieuwe confectiepakken en 26 Amerikaanse dollars in mijn portemonnee kwam ik aan in de Dominicaanse Republiek.”

Via via aan een baan

Jan kwam in de Dominicaanse Republiek in aanraking met een aantal vrouwen. De vader van een van die vrouwen bood Jan een contract aan in de zakenwereld van Santo Domingo. “Daar ging ik natuurlijk graag op in. Goed voorbereid om de zakenwereld in te gaan, was ik niet. Ik besef mij nu dat het mij een hufter maakte dat ik vroeger niet wilde doorstuderen”, vertelt Jan.

De eindexamenklas HBS A van 1948, Jan rechts van de leraar

63 jaar getrouwd

De vrouw wiens vader Jan een baan aanbood, is nu al 63 jaar zijn vrouw. “Eerst hield Alina mij op afstand. Ze verklaarde haar vader voor gek omdat hij een buitenlander zomaar een baan aanbood. Later veranderde haar houding tegenover mij en twee jaar later stapte we in het huwelijksbootje waar we nog altijd in rondvaren”, vertelt Jan.

Inmiddels is Jan gepensioneerd van zijn drukke baan als internationaal zakenman. Met zijn vrouw Alina kreeg hij vier kinderen, die hen acht kleinkinderen gaven. “Ik had eerst niet verwacht dat ik hier altijd zou blijven, maar ik ben hier gelukkig met mijn familie”, vertelt Jan.

Nederland missen?

De laatste keer dat Jan in Nederland was, was in 2019. Hij bezocht zijn enige levende familielid: zijn zus Sofie in Berg en Dal. Jan vertelt: “Nijmegen vergeten? Nooit! Via De Gelderlander houd ik mij op de hoogte van het Nederlandse nieuws. Het grafweer en alle regeltjes in de bureaucratie mis ik in ieder geval niet. Toch heeft de Dominicaanse Republiek ook nadelen. In Nederland is het een en ander corrupt, in de Dominicaanse Republiek iedereen!”

