Jan Smit heeft het naar zijn zin op Pleinpop in Alphen: ‘Heerlijke feesttent’

Column Willem Claassen ‘Ik kon natuurlijk niet achterblij­ven. Een paar dagen later onthield ik me van alles ‘wat het ego streelt’’

Midden in de nacht ging mijn wekker. Ik boog me over een bord met boterhammen dat ik op de grond naast mijn bed had gezet. Nadat ik een glas water in een teug had leegdronken, viel ik in een onrustige slaap.