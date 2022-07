Jazzpianist Rene van Helsdingen (65) reisde de wereld rond, maar het Valkhof Festival is misschien wel zijn grootste uitdaging: ‘Eerste concert sinds mijn diagnose Parkinson’

Man uit Wijchen (19) neergesto­ken door 18-jarige man uit Nijmegen tijdens Vierdaagse­fees­ten

NIJMEGEN - Een 19-jarige man uit Wijchen is in de nacht van maandag op dinsdag tijdens de Vierdaagsefeesten in Nijmegen gewond geraakt. Hij werd gestoken met een scherp voorwerp door een 18-jarige Nijmegenaar die kort na het incident kon worden aangehouden.

19 juli